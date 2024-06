Sinner, Musetti e Cocciaretto in campo per un posto in finale: il programma di oggi

Ormai è diventata un'abitudine: anche questa settimana l'Italia sarà protagonista nel weekend del calendario tennistico. Saranno ben tre gli azzurri impegnati in campo con l'obiettivo di staccare il pass per la prima finale stagionale sull'erba: Jannik Sinner affronterà Zhizhen Zhang nell' ATP 500 di Halle , Lorenzo Musetti dovrà vedersela con Jordan Thompson nell' ATP 500 del Queen's mentre Elisabetta Cocciaretto affronterà Yulia Putintseva nel WTA 250 di Birmingham .

Sinner secondo match di giornata a Halle

Nel secondo match a partire dalle ore 13:00 in programma sulla Owl Arena di Halle, andrà in scena la semifinale di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo affronterà il cinese Zhizhen Zhang, reduce dalla vittoria in tre set su Christopher Eubanks. La sfida inizierà dopo la partita tra Alexander Zverev e Hubert Hurkacz. Sarà il primo confronto tra i due giocatori.

Musetti apre il programma al Queen's

Lorenzo Musetti inaugurerà l'ordine di gioco sul Centre Court del Queen's a partire dalle ore 14:00. Il carrarino vuole continuare a stupire per dar seguito alle belle vittorie su Alex de Minaur, Brandon Nakashima e Billy Harris. A dividerlo dalla finale ci sarà l'australiano Jordan Thompson, numero 43 del mondo, che ai quarti di finale ha sorpreso il quarto favorito del tabellone Taylor Fritz. Musetti ha vinto l'unico precedente: 6-4 6-1 agli ottavi di finale di Adelaide quest'anno.

Cocciaretto dalle 12:00

Ad aprire il fine settimana all'insegna del tricolore sarà la numero 44 del mondo, Elisabetta Cocciaretto. Nella sua quarta semifinale WTA della carriera, la tennista marchigiana affronterà a partire dalle ore 12:00 sul Centre Court di Birmingham, la kazaka numero 41 del mondo Yulia Putintseva, alla sua prima semifinale sull'erba. L'unico precedente tra le due giocatrici si è consumato ad inizio anno sul cemento di Hobart e ad imporsi fu Putintseva con il punteggio di 0-6 7-5 7-6(4).