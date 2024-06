Sinner, spunta un altro record nel 2024: il dato è impressionante

Il nuovo record di Sinner

Sinner vanta un record (l'ennesimo) incredibile in questo 2024: nei tornei della categoria 500, come quello che si sta giocando a Halle, l'azzurro non perde dall'anno scorso, proprio a Halle. L'ultima sconfitta risale alla partita contro Bublik del 23 giugno 2023 quando Sinner si ritirò per un problema muscolare. Da allora, una striscia di vittorie (18) negli Atp 500 senza tregua, a conferma della straordinaria stagione che Jannik sta disputando: con la sola eccezione del torneo di Madrid, nel quale si è ritirato senza giocare il match dei quarti contro Felix Auger-Aliassime per il problema all'anca, Sinner è arrivato almeno in semifinale in tutti i tornei ai quali ha preso parte. E ora vuole la finale di Halle.