Anna Kalinskaja e le parole d'amore in diretta tv su Sinner dopo la finale centrata 

Un amore nato qualche settimana fa e ormai ufficializzato da entrambi. Quello tra Jannik Sinner e la tennista russa Anna Kalinskaja è un rapporto che vive una giornata da ricordare a lungo: entrambi , nella stessa giornata, hanno centrato una finale . Lui a Halle , lei a Berlino . Entrambi sull'erba. Un traguardo da applausi per una coppia tanto affiatata quanto riservata, come è giusto che sia.

Le frasi di Kalinskaja su Sinner

Kalinskaja, però, ha voluto rompere un po' il muro di silenzio che rirconda la love story tra i due, lasciandosi andare a qualche tenere dichiarazioni dopo la finale centrata grazie alla vittoria su Azarenka. "Hai avuto tempo di controllare il cellulare?", ha chiesto il giornalista. "No, perché?", la risposta. "Beh, Jannik è in finale ad Halle. Volevo fartelo sapere: lui ad Halle e te a Berlino. Che succede tra voi?". La replica della tennista russa è stata immediata: "Sto cercando di giocare bene ed essere brava come lui. Congratulazioni e di sicuro ora gli scriverò. un messaggio. Jannik sta avendo un anno fantastico. Oggi è stata dura perché di solito riesco a vederlo giocare mentre stavolta non ci sono riuscita perché giocavamo praticamente in contemporanea. Vediamo se domani riuscirò a vedere la sua finale e viceversa, sono contentissima per lui, comunque", ha chiosato.