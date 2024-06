Musetti-Paul, finale Queen's: quando gioca, orario e dove vederla in tv

Quasi due anni dopo l'ultima volta, da quel titolo vinto a Napoli in finale su Matteo Berrettini nell'ottobre del 2022, Lorenzo Musetti tornerà a disputare una finale nel circuito maggiore. Al termine di una settimana da sogno, iniziata con la vittoria sul numero 7 del mondo Alex de Mianur, il carrarino è diventato appena il secondo italiano di sempre dopo Berrettini a raggiungere l'ultimo atto dell'ATP 500 del Queen's. Nel 2022 Matteo riuscì ad imporsi nella sfida con Filip Krajinovic, stavolta Lorenzo dovrà superarsi ancora una volta per provare a battere lo statunitense, numero 13 del mondo, Tommy Paul. In semifinale Musetti si è imposto per 6-3 3-6 6-3 su Jordan Thompson, mentre Paul ha avuto la meglio nel derby con Sebastian Korda per 6-4 7-6(1). Non sarà un'impresa facile, ma l'azzurro ha tuttte le carte in regola per provare a mettere le mani sul terzo titolo della sua carriera.