Musetti-Paul diretta finale Queen’s: segui la partita LIVE

LONDRA - L’ultimo atto per sognare una vittoria . Lorenzo Musetti pronto a scendere in campo per la finale dell’ Atp 500 del Queen’s contro l’americano Tommy Paul , numero 13 al mondo. L’azzurro viene dalla bella vittoria sul n.43 del ranking , Jordan Thompson . Ora un match più duro contro un giocatore molto bravo sull’erba. Matteo Berrettini ha vinto qui nel 2021 e nel 2022. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

14:58

Musetti, la storia è un passo: i dettagli

In caso di trionfo a Londra, Lorenzo diventerebbe il 17esimo giocatore in attività con almeno un torneo vinto nel circuito Atp su tutte le attuali superfici, il secondo nato negli anni 2000 dopo Carlos Alcaraz. Nella lista, oltre al murciano, sono presenti leggendari fuoriclasse: da Novak Djokovic a Rafa Nadal, passando per Andy Murray, Marin Cilic, Daniil Medvedev e Dominic Thiem. Presenti anche Grigor Dimitrov, Hubert Hurkacz (impegnato nella finale di Halle contro Sinner), Lucas Pouille, Borna Coric, l'azzurro Lorenzo Sonego, Frances Tiafoe, Richard Gasquet, Roberto Bautista Agut e Stefanos Tsitsipas.

14:52

Atp Halle, finale: Sinner-Hurkacz al tiebreak

Si deciderà al tiebreak il primo set dell'ultimo atto sull'erba di Halle: SEGUI IL MATCH LIVE.

14:50

Musetti, focus su ranking Atp e... Wimbledon

In caso di successo al Queen's, il carrarino scalerebbe il ranking mondiale portandosi virtualmente al 21° posto: una posizione prestigiosa che gli garantirebbe anche una testa di serie migliore di quella che avrebbe oggi nel torneo di Wimbledon, terzo torneo del Grande Slam al via il prossimo 1° luglio.

14:45

Atp Queen's, che attesa per Musetti-Paul

Ancora 15 minuti e alle ore 15:00 (le 14:00 a Londra), Lorenzo e Tommy si sfideranno sul campo centrale del Queen's Club: STATISTICHE E DETTAGLI LIVE.

14:40

Atp 500 Queen's: l'albo d'oro delle ultime edizioni

2023: Alcaraz-De Minaur 6-4, 6-4.

2022: Berrettini-Krajinovic 7-5, 6-4.

2021: Berrettini-Norrie 6-4, 6-7 (5), 6-3.

2020: non disputato

2019: Lopez-Simon 6-2, 6-7 (4), 7-6 (2).

2018: Cilic-Djokovic 5-7, 7-6 (4), 6-3.

2017: Lopez-Cilic 4-6, 7-6 (2), 7-6 (8).

14:35

Paul, i precedenti con i tennisti italiani

Il 27enne statunitense ha vinto le ultime tre partite giocate contro tennisti italiani. L'ultimo ko contro un azzurro risale a Toronto 2023, battuto da Jannik Sinner in semifinale. Il bilancio complessivo, in 16 incontri disputati finora, è di 9 vittorie e 7 sconfitte.

14:31

Atp Halle, Sinner-Hurkacz: la finale è in parità

Intanto, sull'erba tedesca, 3-3 il punteggio nel primo set tra il numero uno al mondo e il tennista polacco: SEGUI IL LIVE.

14:30

Musetti, che balzo nel ranking Atp!

Settimana londinese da ricordare per il carrarino: il percorso al Queen's lo porta virtualmente alla 25esima posizione del ranking Atp. Inoltre, in caso di successo contro Paul in finale, Lorenzo raggiungerebbe il 21esimo posto, a soli 5 punti dalla top 20 mondiale.

14:25

Musetti-Paul, i precedenti

Quello tra Lorenzo e Tommy sarà il primo confronto diretto sul circuito maggiore. Il carrarino inoltre ha disputato finora in carriera 21 partite contro tennisti americani: il bilancio lo premia con 12 vittorie e 9 sconfitte.

14:20

Musetti, attenzione al pericolo Paul

Alla sesta finale Atp in carriera, il 27enne di Voorhees insegue il terzo titolo dopo i due sul cemento indoor a Stoccolma nel 2021 e Dallas nel 2024. Se dovesse avere la meglio su Lorenzo, Tommy diventerebbe non solo il primo statunitense a scrivere il suo nome nell'albo d'oro dai tempi di Sam Querrey (trionfo nel 2010 in finale nel derby contro Mardy Fish) ma anche, per la prima volta in carriera, il numero uno del tennis a stelle e strisce nel ranking mondiale.

14:15

Musetti incontenibile contro i tennisti 'made in Usa'

Il carrarino ha una serie aperta di quattro vittorie consecutive contro giocatori statunitensi. L'ultima sconfitta di Lorenzo risale infatti a un anno fa: era il 12 giugno 2023 quando Frances Tiafoe ebbe la meglio su Musetti nei quarti di finale del torneo di Stoccarda.

14:11

Atp Halle, inizia la finale tra Sinner e Hurkacz

Al via l'ultimo atto sull'erba tedesca con il tennista polacco al servizio: SEGUI LA PARTITA LIVE.

14:10

Musetti 'eguaglia' Berrettini

Lorenzo è il secondo italiano nella storia a raggiungere la finale del Queen's. Prima di lui l'unico a esserci riuscito era stato Matteo Berrettini, campione sull'erba londinese nel 2021 e nel 2022.

14:07

Paul, il cammino al Queen's

Primo turno: Paul-Baez 6-4, 6-4.

Secondo turno: Paul-Tabilo 6-3, 6-4.

Quarti di finale: Paul-Draper 6-3, 5-7, 6-4.

Semifinale: Paul-Korda 6-4, 7-6.

14:04

Musetti, il cammino al Queen's

Primo turno: Musetti-De Minaur 1-6, 6-4, 6-2.

Secondo turno: Musetti-Nakashima 6-4, 4-6, 6-4.

Quarti di finale: Musetti-Harris 6-3, 7-5.

Semifinale: Musetti-Thompson 6-3, 3-6, 6-3.

14:00

Musetti sfida Paul sull'erba del Queen's

Alle ore 15:00 (le 14:00 locali) il carrarino contenderà il titolo sull'erba londinese allo statunitense Paul. STATISTICHE E DETTAGLI

13:56

Non solo Musetti: che attesa per Sinner!

Lorenzo sfida Paul al Queen's, Jannik se la vedrà con Hurkacz alla 'Owl Arena' di Halle: SEGUI LA FINALE IN DIRETTA.

13:51

Atp Halle, Bolelli e Vavassori trionfano in finale!

La domenica del tennis si apre intanto con la vittoria di Andrea Vavassori e Simone Bolelli nella finale del torneo di doppio ad Halle, torneo Atp 500 sull'erba, in Germania. I due azzurri hanno battuto 7-6 (3), 7-6 (5) la coppia tedesca formata da Tim Puetz e Kewin Krawietz.

13:47

Musetti, nel mirino il terzo titolo in carriera

Alla prima finale sull'erba, il tennista carrarino punta al terzo titolo in carriera su tre superfici diverse dopo Amburgo 2022 (terra batttuta) e Napoli 2022 (cemento).

13:45

Musetti-Paul, la sfida in finale

Lorenzo è in forte crescita, ma anche l’americano che può vantare un grande servizio e ottime combinazioni. Per lui è la seconda finale sull'erba dopo quella persa lo scorso anno a Eastbourne. Inizio del match alle ore 15.

Londra - Queen's Club, campo centrale