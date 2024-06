Sonego e Cobolli debuttano a Eastbourne, Darderi in campo a Maiorca: il programma

Sale l'attesa per l'inizio del terzo Slam della stagione: manca poco meno di una settimana all'inizio di Wimbledon, che prenderà il via lunedì 1 luglio, e intanto continuano i tornei di preparazione mentre sono iniziate anche le qualificazioni al tabellone principale dei Championships. Protagonisti ancora tanti italiani, con due giocatori pronti a fare il proprio debutto all'ATP 250 di Eastbourne: Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli. Dopo aver vinto il primo turno con Pedro Martinez con il punteggio di 7-5 7-5, è pronto a scendere di nuovo in campo Luciano Darderi negli ottavi di finale del "250" di Maiorca per affrontare Sebastian Ofner nel terzo match in programma sul Grandstand. A Wimbledon inizia anche la cavalcata verso il main draw dell'unica azzurra presente nelle qualificazioni femminili, Lucrezia Stefanini che affronterà Olga Danilovic.