Toni Nadal: "Sinner o Alcaraz? Vi dico chi è il migliore"

MADRID (SPAGNA) - Cresce l'attesa per Wimbledon , terzo torneo del Grande Slam in programma sui campi in erba dell'' All England Tennis Club ' dal prossimo 1° luglio . Un appuntamento che vedrà protagonisti il numero uno al mondo, Jannik Sinner - fresco di trionfo all' Atp Halle - e Carlos Alcaraz (n.3 del ranking) , con lo spagnolo che tenterà di difendere il titolo conquistato quasi un anno fa nell'epica finale contro Novak Djokovic . Sul duello Jannik-Carlos , destinato a monopolizzare il tennis mondiale nei prossimi anni, è intervenuto Toni Nadal che ha espresso il suo giudizio personale sui due tennisti.

Toni Nadal: "Sinner o Alcaraz? Ecco chi preferisco"

L'allenatore spagnolo si sbilancia, sottolineando la sua preferenza ai microfoni di Eurosport: "Jannik o Carlos? Alcaraz è il migliore, fa più cose di Sinner in campo", sentenzia Nadal che poi spiega: "Vedo Alcaraz con maggiori opzioni per fare più cose in campo. Sinner ha un forte controllo, anche se penso che Alcaraz sia leggermente migliore in termini di mentalità. Entrambi sono ugualmente forti su tutte le superfici, perché il gioco si è uniformato".

Toni Nadal, la rivelazione su Rafa: "Nel 2005..."

Il coach spagnolo, zio del fuoriclasse Rafa, parla anche del periodo trascorso con il nipote e dei risultati leggendari raggiunti dal classe 1986 di Manacor: "Per me è stato un sogno inimmaginabile vederlo trionfare in 22 titoli del Grande Slam dopo che nel 2005 i medici gli dissero che la sua carriera era praticamente finita a causa del problema al piede che gli causava tanto dolore".