Paolini-Kasatkina vale un posto in finale a Eastbourne: il programma di oggi

Dopo la sconfitta subita in rimonta nella giornata di giovedì da Flavio Cobolli, battuto per 6-7(3) 7-6(4) 6-2 da Billy Harris nei quarti di finale, le speranze azzurre ad Eastbourne saranno tutte riversate in Jasmine Paolini, che nel WTA 500 che si sta disputando sull'erba dell'East Sussex, andrà a caccia di un posto in finale contro la russa Daria Kasatkina. L'azzurra, testa di serie numero 3 del tabellone, ha raggiunto la sua prima semifinale su questa superficie sconfiggendo una specialista come Katie Boulter con lo score di 6-1 7-6(0). Continua dunque la stagione da favola di Jasmine, che in caso di vittoria del titolo migliorerebbe ancora il suo best ranking portandosi al numero 6 della classifica WTA e al numero 4 della Race.