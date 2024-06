Tsitsipas al veleno contro Kyrgios: "Comportamento pessimo..."

LONDRA (Regno Unito) - Stefanos Tsitsipas è tornato a parlare del match infuocato di due anni fa contro Nick Kyrgios a Wimbledon in una chiacchierata esclusiva con la redazione sportiva dell'inglese Daily Express . Quella pazza sfida del 2022 si chiuse con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-3, 7-6 per il tennista australiano. "Per me quell'anno è stato importante. Sentivo che il mio tennis era fantastico in quella stagione sull'erba - racconta il greco Tsitsipas - ho ottenuto grande vittoria al secondo turno contro Jordan Thompson poi sono arrivato a quella partita con Kyrgios con la convinzione di poter davvero fare parecchio male e di poter anche vincere il match".

Il racconto di Tsitsipas

Il greco vinse primo set al tie-break, ma gli animi si sono accesi quando, dopo aver perso il secondo set, ha scagliato la pallina tra il pubblico e Kyrgios ha chiesto che fosse sanzionato. "Le cose sono successe durante la partita mi hanno un po' destabilizzato - prosegue Tsitsipas - posso dire che è stato il momento migliore della mia carriera con il peggior tipo di comportamento da partee del mio avversaro, che mi ha fatto star male". Il greco, a distanza di tempo, cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno: "Ripensandoci, non mi pento di nulla. Penso che quella partita mi abbia insegnato un sacco di cose su come non comportarmi in campo e su come non lasciarmi, diciamo, fare a pezzi. Soprattutto quando l'avversario cerca di imporsi su di me durante una partita. Ho imparato che non devo mai prendere le cose sul serio e che devo concentrarmi soltanto su me stesso". Dopo le scintille, Tsitsipas ha rivelato di essere tornato in buoni rapporti con Kyrgios, che poi l'ha invitato a cena.