Wta Eastbourne, Paolini ko in semifinale: sconfitta in rimonta

Semaforo rosso in semifinale per Jasmine Paolini nel 'Rothesay International' (WTA 500 - 922.573 dollari di montepremi), torno sull’erba di Eastbourne, in Gran Bretagna, ultimo appuntamento (come Bad Homburg) per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon. La 28enne di Bagni di Lucca, n.7 del ranking e 3 del seeding, all’esordio stagionale sui prati dopo la splendida finale raggiunta sulla terra del Roland Garros e l’ingresso nell’élite mondiale (quinta azzurra di sempre), ha perso con lo score do 3-6 7-5 6-3, dopo una battaglia di oltre due ore e un quarto, contro la russa Daria Kasatkina, n.14 WTA e sesta favorita del seeding. Niente finale, dunque, per la tennista italiana, rimasta sempre in partita nonostante il ko in rimonta.