Sinner in incognito a Wimbledon: fa un gesto alla sua Anna e lei scoppia a ridere in campo

Continua il momento d'oro di Sinner, in campo e non solo. Il numero uno al mondo si è concesso un paio d'ore di relax per andare ad assistere alla sfida della sua fidanzata Anna Kalinskaja che in mattinata ha risolto la pratica Udvardy in due set. Nascosto dal cappuccio della felpa d'ordinanza, Jannik ha tifato per la sua compagna scambiando con lei anche qualche battuta a distanza, come dimostra un video che gira sui social: si vede lei girarsi verso Jannik per regalargli un sorriso dopo un game conquistato. L'azzurro, ovviamente, ha risposto allo stesso modo.