Diretta Wimbledon: le partite Musetti-Darderi, Cobolli e Errani-Paolini LIVE

LONDRA - Tanta Italia in campo a Wimbledon anche oggi. Dopo i super match di ieri con il derby Sinner-Berrettini vinto dal numero uno al mondo, oggi due azzurri tornano a sfidarsi. Luciano Darderi contro Lorenzo Musetti pronti a sfidarsi sul campo 4. Cobolli affronterà invece l’ottimo Tabilo, cileno molto forte sull’erba. Spazio anche al doppio femminile con la coppia Errani-Paolini: al campo 4, nel pomeriggio, dovranno vedersela con le inglesi Lumsden-Dart. La Bronzetti in coppia con Gracheva (francese) e la Trevisan con la Bebu (romena) sono le altre italiane impegnate nel doppio. Segui tutti i match in diretta.