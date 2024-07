Paolini diretta Wimbledon: segui il tennis di oggi LIVE

LONDRA - Jasmine Paolini pronta a giocare il suo ottavo di finale a Wimbledon. L’azzurra dovrà vedersela con l’americana Keys, numero 12 del ranking. Dopo aver vinto contro Sorribes Tormo, Minnen e Andreescu ora il livello della sfida si alza. Ma Jasmine è in fiducia, arriva da tre successi senza aver perso mai un set. Segui tutto il match in diretta.

14:27

Reazione Keys, arriva il controbreak

Reazione Keys, che si impone in questo game e trova il controbreak. Punteggio di 4-1 ora, la Paolini conserva comunque un break di vantaggio.

14:24

Paolini straordinaria: doppio break!

Dominio Paolini in questa fase. L'azzurra sta giocando benissimo, chiudendo colpi spettacolari, mentre l'americana Keys sta sbagliando tutto, regalando occasioni alla rivale che le sta sfruttando a dovere.

14:19

Conferma Paolini, avanti 3-0 nel primo set

L'azzurra tiene il servizio e conferma il break. Ancora tanti errori di Keys (dritto lunghissimo a chiudere il game), Paolini ne approfitta e si porta sul 3-0 nel primo set.

14:15

Break Paolini! Vantaggio sul 2-0

Altro errore dell'americana e la Paolini ne approfitta: è subito break! Partenza fantastica dell'azzurra, che ora può confermare e allungare ulteriormente.

14:11

Paolini tiene la battuta: 1-0

Game lungo ma l'azzurra riesce a tenere la battuta approfittando del rovescio in rete di Keys. Vantaggio Paolini, ora servizio all'americana.

14:08

Paolini-Keys: si parte!

Termina il riscaldmento ed inizia il match tra Paolini e Keys! L'azzurra parte al servizio, risponde l'americana.

14:01

Paolini in campo, applausi del pubblico

Entrano in campo Jasmine Paolini e Madison Keys: applausi del pubblico, ora il riscaldamento pre-partita.

13:55

Piove a Wimbledon, Paolini gioca sotto il tetto

Ancora una volta la pioggia rischia di rovinare i programmi del torneo inglese. Non ci saranno però variazioni d'orario o ritardi per Paolini: l'azzurra sfiderà Keys sul campo 1, l'unico insieme al centrale ad avere il tetto.

13:45

Oggi in campo anche Sinner contro Shelton

Non solo Jasmine Paolini oggi in campo, ma anche Jannik Sinner. In palio un posto ai quarti di finale. La partita del numero uno al mondo (sul campo numero 1 con tetto eventualmente chiuso) è in programma non prima delle 15:30. Qui tutti i dettagli.

13:30

Wimbledon, attenzione alla pioggia

Pioggia sui campi di Wimbledon. Il match tra Paolini e Keys potrebbe slittare. L’orario di inizio è comunque previsto per le ore 14.

13:15

Paolini-Keyes, il precedente

Quello di oggi sarà il secondo confronto tra le due tenniste. Unico precedente: la Keys ha vinto 6-1 6-1 a Dubai 2023. A Montreal 2023 nuovo incrocio, ma l’americana non è poi scesa in campo.

13:00

Paolini-Keys, quando inizia il match

Ottavo di finale per Jasmine Paolini, che questa volta sull’erba di Wimbledon dovrà vedersela contro Madison Keys, numero 12 del seeding. Orario di inizio match ore 14.

Wimbledon - Londra