Atp Amburgo, Cobolli al secondo turno: Altmaier ko in tre set

AMBURGO (GERMANIA) - Inizia nel migliore dei modi l'avventura di Flavio Cobolli all' Hamburg Open , l' Atp 500 in programma fino al 21 luglio sui campi in terra battuta al ' Rothenbaum Tennis Center ' nella città tedesca. Il tennista romano, n.48 Atp, piega al debutto il tedesco Daniel Altmaier (n.71 Atp) in tre set con il punteggio di 6-4, 6-7 (6), 6-3 e si qualifica per il secondo turno del torneo. Cobolli si giocherà l'approdo ai quarti di finale del torneo tedesco contro il vincente della sfida tra il brasiliano Thiago Seyboth Wild (n.72) o il cinese Zhizhen Zhang (34).

Atp Amburgo, attesa per Arnaldi e il derby Darderi-Sonego

Non solo Cobolli: sulla terra battuta di Amburgo c'è attesa anche per il debutto di Matteo Arnaldi. Il tennista sanremese, n.39 del ranking internazionale, che ha un record di 8 vittorie e 5 sconfitte sulla superficie nel 2024, sfiderà oggi (lunedì 15 luglio) lo spagnolo Pedro Martinez, n.49 del mondo (ultimo match in programma sul Centrale). Domani, martedì 16 luglio, in programma il derby azzurro tra il torinese Lorenzo Sonego, n.52 del mondo, e l'italo-argentino Luciano Darderi, 35esimo del ranking Atp e testa di serie numero 7 del seeding, che si affrontano per la prima volta in carriera.