Atp Gstaad, esordio con vittoria per Fognini: battuto Droguet 6-4, 6-3

GSTAAD (SVIZZERA) - Esordio con vittoria per Fabio Fognini nello 'Swiss Open', torneo Atp 250 in scena sui campi in terra battuta della 'Roy Emerson Arena' di Gstaad, in Svizzera, dotato di un montepremi complessivo pari a 579.320 euro. Il tennista ligure, settima testa di serie del tabellone, numero 80 del mondo e vincitore dell'edizione del 2017 di questa manifestazione (6-4, 7-5 in finale contro il tedesco Hanfmann), ha la meglio sul qualificato francese Titouan Droguet, n.141 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-3 dopo un'ora e 24' di partita e vola al secondo turno (ottavi di finale). Fabio chiude con 15 vincenti a fronte di 9 gratuiti; 14 contro 14 quelli del transalpino. Al prossimo turno Fognini incontrerà il vincente del match fra l'austriaco Dominic Thiem e il peruviano Juan Pablo Varillas, proveniente dalle qualificazioni.