Atp Amburgo, Darderi vola ai quarti: battuto Shevchenko in tre set

Darderi, Olimpiadi e Coppa Davis nel mirino

Il tennista azzurro nato in Argentina, fresco di convocazione in Coppa Davis e atteso al debutto in maglia azzurra alle Olimpiadi di Parigi, raggiunge il quinto quarto di finale in carriera nel circuito maggiore, il primo a livello di Atp 500. Darderi, uno dei tre giocatori ad aver vinto titoli nel 2024 sia nel circuito Challenger che a livello Atp, aveva raggiunto i quarti finora solo in tornei 250, tutti sulla terra battuta. In stagione, il 22enne nato a Villa Gesell non è mai uscito sconfitto contro avversari con classifica inferiore rispetto alla sua (10-0 il bilancio).