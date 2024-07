Medjedovic collassa in campo, malore contro Tsitsipas. Il greco reagisce così

Un attimo di spavento (vero), poi per fortuna il lieto fine. Protagonista il ventenne serbo Hamad Medjedovic che durante il primo set della sfida contro il numero uno del torneo Tsitsipas, ha avuto un calo di pressione improvviso che lo ha fatto collassare a bordocampo. Il giovane talento (per molti l'erede di Djokovic, se non altro per lo stesso paese d'origine) stava servendo sul 3-3 quando, dopo un doppio fallo, ha mostrato improvvisamente evidenti problemi di equilibrio.