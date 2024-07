Berrettini-Tsitsipas, semifinale Atp Gstaad: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Berrettini-Tsitsipas, quando si gioca il match

Il confronto tra Berrettini e Tsitsipas, valevole per la semifinale dell'Atp 250 di Gstaad, andrà in scena come secondo match di giornata non prima delle ore 13:30 sulla Roy Emerson Arena, il Campo Centrale dell'impianto svizzero. Ad aprire il programma dalle 11:00 sarà la semifinale tra Jan-Lennard Struff e Quentin Halys.

Berrettini-Tsitsipas, i precedenti

Berrettini e Tsitsipas si sono già affrontati in ben cinque occasioni e il greco è avanti 5-0 nel conto dei confronti diretti. Nell'unico incrocio andato in scena sulla terra rossa, Tsitsipas si è imposto per 7-6(3) 6-2 negli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia 2020. Le altre vittorie sono invece arrivate tutte sul cemento tra cui quella al primo turno degli Australian Open 2019.

Berrettini-Tsitsipas, dove vederla in tv

Il match tra Berrettini e Tsitsipas a Gstaad sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà peraltro disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp Gstaad, il montepremi

PRIMO TURNO – € 5.700 (0 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 9.322 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – € 16.059 (50 punti)

SEMIFINALI – € 27.716 (100 punti)

FINALISTA – € 47.141 (165 punti)

VINCITORE – € 80.823 (250 punti)