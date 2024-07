Atp Umago, Arnaldi ko al primo turno: vince Muller in due set

UMAGO (CROAZIA) - Termina al primo turno l'avventura di Matteo Arnaldi al 'Plava Laguna Croatia Open Umag', il torneo Atp 250 che si sta svolgendo sulla terra battuta della città croata allo Stella Maris (montepremi €579.320). Il 23enne di Sanremo, n.39 del mondo e testa di serie numero 8 del tabellone, cede 7-6 (8), 6-4 dopo due ore e 20' di gioco al francese Alexandre Muller , n.103 del ranking, che aveva nettamente battuto al secondo turno nell'ultima edizione del Roland Garros (6-4, 6-1, 6-3 per l'azzurro in due ore e mezza di partita).

Atp Umago, Sonego sulla strada di Muller?

Il francese approda così al secondo turno dell'Open croato dove sfiderà il vincente del confronto tra il padrone di casa Mili Poljicar (in tabellone con una wild card) e l'azzurro Lorenzo Sonego, n.52 Atp, che torna in campo dopo l'eliminazione al secondo turno di Wimbledon per mano dello spagnolo Bautista-Agut.