Zverev, che rissa con Fils: impazzisce e arrivano quasi alle mani

AMBURGO (Germania) - Il fine giustifica i mezzi, ma questa volta il francese Arthur Fils ha rischiato di combinarla grossa. Nella finale dell’Atp 500 di Amburgo, il transalpino sconfigge in tre set il tedesco Sasha Zverev con il punteggio di 6-3 3-6 7-6 in una partita che rischia di degenerare in una rissa da saloon. I due tennisti si sono affrontati a muso duro, ed è stato necessario l’intervento dell’arbitro costretto a scendere dalla sedia per frenare l’istinto dei due contententi.