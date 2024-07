Atp Umago, Cobolli avanza al secondo turno: Navone ko in due set

UMAGO (CROAZIA) - Esordio con vittoria per Flavio Cobolli al 'Plava Laguna Croatia Open Umag', torneo Atp 250 in corso sulla terra battuta della città croata (montepremi 579.320 euro).Il 22enne toscano ma romano d'adozione, numero 48 del mondo, vola al secondo turno dopo aver battuto in due set l'argentino Mariano Navone, numero 36 al mondo, con il punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e 25' di partita.