Sonego, battibecco con l'avversario a Umago tra crampi e fischi: polemiche a fine partita

Dopo 3 ore e 18 minuti di battaglia, Lorenzo Sonego è riuscito a blindare l'accesso al secondo turno del Plava Laguna Croatia Open Umag , il torneo ATP 250 in corso di svolgimento sulla terra rossa di Umago. Nel match che ha chiuso il programma di giornata sul Goran Ivanisevic Stadium, l'azzurro si è imposto con il punteggio di 6-2 6-7(1) 7-6(9) sulla wild card croata Mili Poljicak , numero 481 della classifica modiale. Un match dall'epilogo scontato sulla carta, che si è però rivelato davvero complicato per Lorenzo. Il torinese ha dovuto ricorrere ad energie segrete per annullare due match point nel tie-break decisivo, in preda ai crampi, scatenando anche qualche polemica dell'avversario e firmando così la dodicesima vittoria della sua stagione. Al secondo turno affronterà il francese Alexandre Muller .

Polemiche nel finale: cosa è successo

Una buona partenza nel match per Sonego, che nel primo set riesce a comandare il gioco e a mettere in campo le sue maggiori qualità. Nel secondo arriva però la reazione di Poljicak che si porta avanti di un break e si procura la possibilità di servire per mandare la partita al terzo. Manca però l'occasione e deve ricorrere ak tie-break per incassare il secondo set. Nel terzo si continua a lottare e si arriva nuovamente al tie-break. Il croato commette un doppio fallo nel secondo punto per il 2-0 Sonego, che però restituisce subito il mini-break. Si cambia dunque campo sul 4-2 in favore dell'azzurro, che a questo punto chiede l'aiuto del fisioterapista per crampi. Il croato perde la pazienza e cede il settimo punto, prima di riuscire a ribaltare tutto per portarsi a match point. Sonego si salva grazie al servizio e ribalta di nuovo la situazione, ma si resta in parità dopo un altro match point annullato da Lorenzo. Sul 9-9 l'azzurro si attarda nel cambiare campo e riceve un warning per violazione di tempo. A decidere la partita è il dritto vincente che regala a Sonego la possibilità di chiudere con la battuta a favore. Il numero 54 del mondo riesce a mettere la firma sul match con Poljicak che alla stretta di mano ha ancora una volta avuto qualcosa da ridire.

Le parole di Sonego sull'accaduto