Fognini, debutto ok a Umago: battuto Van Assche, ora c'è Tseng

UMAGO (CROAZIA) - Debutto positivo per Fabio Fognini che, reduce dai quarti a Gstaad (ko con Tsitsipas) ha superato il primo turno al Plava Laguna Croatia Open Umag, l'Atp 250 in calendario sulla terra battuta della città croata fino al 27 luglio all'Atp Stadion Goran Ivanisevic.