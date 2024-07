Olimpiadi, teste di serie doppio: tre coppie azzurre, presenti Sinner/Musetti

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, Sara Errani e Jasmine Paolini: ecco le teste di serie azzurre nei tornei di doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024. La coppia formata dall'altoatesino e dal carrarino guida il seeding del tabellone maschile, mentre gli specialisti 'Bole/Wave', straordinari protagonisti nel circuito maggiore, occupano la posizione numero 2. Nel femminile, 'Sarita' e la finalista sia al Roland Garros che a Wimbledon partono nel doppio di categoria da teste di serie numero 3. Non soltanto il singolare, dunque: l'Italia del tennis alle Olimpiadi è competitiva in entrambe le discipline, tra le favorite per la conquista delle ambite medaglie a Parigi.