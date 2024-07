Atp Umago, Sonego eliminato ai quarti: vince Cerundolo in tre set

UMAGO (CROAZIA) - Termina ai quarti di finale l'avventura di Lorenzo Sonego al 'Plava Laguna Croatia Open', l'Atp 250 in corso sulla terra battuta di Umago, in Croazia, con montepremi totale pari a 579.320 euro. Il 29enne tennista torinese, numero 54 del mondo, è stato sconfitto dall'argentino Francisco Cerundolo, quarta forza del seeding, in tre set con il punteggio 6-4, 2-6, 7-6 (2) dopo due ore e 34 minuti di partita. Il classe 1998 di Buenos Aires accede così al penultimo atto del torneo: si giocherà la qualificazione alla finalissima contro il vincente della sfida che mette di fronte il russo Andrey Rublev, numero 9 del mondo e prima testa di serie del tabellone, all'ungherese Fabian Marozsan, n.49 Atp.