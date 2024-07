Berrettini-Gaston, finale Atp Kitzbuhel: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Matteo Berrettini non si ferma più . Dopo aver conquistato a Gstaad il secondo titolo della sua stagione, il nono della carriera, il tennista romano avrà la possibilità di aumentare il suo bottino a Kitzbuhel . Nel torneo Atp 250 che si sta disputando sulla terra rossa della città austriaca, Matteo ha sconfitto in semifinale Yannick Hanfmann con il punteggio di 6-4 6-4 riuscendo a firmare il nono successo consecutivo in due settimane. Nella sfida per il titolo, Matteo affronterà il francese Hugo Gaston , che ha vinto per ritiro la seconda semifinale contro Facundo Diaz Acosta , costretto a gettare la spugna nel corso del secondo set sul risultato di 6-1 2-0.

Berrettini-Gaston, quando si gioca il match

Il match tra Berrettini e Gaston, valevole per la finale dell'Atp 250 di Kitzbuhel 2024, si disputerà sabato 27 luglio sul Campo Centrale con orario ancora da definire.

Berrettini-Gaston, i precedenti

Tra Berrettini e Gaston non ci sono precedenti.

Berrettini-Gaston, dove vederla in tv

L'incontro tra Berrettini e Gaston a Kitzbuhel sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp Kitzbuhel, il montepremi

PRIMO TURNO – € 6.215 (0 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 10.165 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – € 17.510 (50 punti)

SEMIFINALI – € 30.220 (100 punti)

FINALISTA – € 51.400 (165 punti)

VINCITORE – € 88.125 (250 punti)