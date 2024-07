Atp Umago, Musetti è in finale: sconfitto Mensik

Lorenzo Musetti è in finale al Plava Laguna Croatia Open Umag, il torneo Atp 250 che si sta disputando sulla terra rossa di Umago. Il tennista carrarino ha sconfitto in due set il ceco Jakub Mensik, numero al 81 mondo, con il punteggio di 6-4 6-1 in un'ora e 16 minuti e di gioco. Continua dunque lo straordinario momento di forma di Lorenzo dopo la semifinale raggiunta a Wimbledon e a Stoccarda e la finale del Queen's persa per mano di Tommy Paul. Sabato contro l'argentino Francisco Cerundolo, numero 4 del tabellone che ha sconfitto Andrey Rublev per 7-6(6) 6-4 in semifinale, Musetti andrà a caccia del terzo titolo della sua carriera.