Musetti-Navone, secondo turno Olimpiadi Parigi 2024: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Una vittoria tutt'altro che scontata. A poche ore dalla delusione della finale persa nell' Atp 250 di Umago contro Francisco Cerundolo dopo tre ore di lotta che lo hanno visto capitolare solamente al tie-break del terzo set, Lorenzo Musetti ha dimostrato tutte le sue qualità non solo dal punto di vista tecnico-tattico vincendo un match importantissimo al debutto nei Giochi Olimpici di Parigi 2024 . Il tennista di Carrara, testa di serie numero 11 nel tabellone, ha sconfitto l'idolo di casa Gael Monfils con il punteggio di 6-1 6-4 riuscendo ad approdare come a Tokyo 2021 al secondo turno del torneo olimpico. Il suo prossimo avversario sarà l'argentino Mariano Navone , che all'esordio ha avuto la meglio di Nuno Borges per 6-2 6-2.

Musetti-Navone, quando si gioca il match

L'incontro tra Musetti e Navone, valido per il secondo turno dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, andrà in scena martedì 30 luglio con orario e campo ancora da definire.

Musetti-Navone, i precedenti

Un solo precedente tra Musetti e Navone, risalente al maggio di quest'anno nella finale del Challenger di Cagliari, dove ad imporsi è stato l'argentino con lo score di 7-5 6-1.

Musetti-Navone, dove vederla in tv

Il match tra Musetti e Navone alle Olimpiadi di Parigi sarà trasmesso in esclusiva sui canali Eurosport della piattaforma streaming Discovery+, visibili anche per gli abbonati Sky e Dazn. La sfida sarà fruibile in live streaming anche su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android, sempre sui canali Eurosport.

Olimpiadi Parigi 2024, il montepremi

Per quanto riguarda il torneo di tennis ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 non è previsto un montepremi e nemmeno l'assegnazione di punti, ma premi ai giocatori concessi dalle rispettive federazioni.