Olimpiadi tennis 2024, il programma del day 5: Musetti affronta Fritz per un posto nei quarti

Con l'eliminazione a sorpresa di Jasmine Paolini , sconfitta per 7-5 3-6 7-5 da Anna Karolina Schmiedlova al terzo turno, le speranze azzurre di conquistare una medaglia in singolare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono tutte riversate su Lorenzo Musetti . Il tennista di Carrara ha superato Mariano Navone con lo score di 7-6(2) 6-3 e per un posto nei quarti di finale dell'Olimpiade affronterà Taylor Fritz nel match che aprirà il programma sul Court 14 a partire dalle ore 13:00. All'orizzonte una potenziale semifinale con Novak Djokovic , che sarà invece di scena sul Philippe Chatrier nel primo match a partire dalle ore 12:00. Occhi puntati anche su Rafael Nadal e Carlos Alcaraz , che apriranno in doppio la sessione serale sul Centrale del Roland Garros contro gli statunitensi Krajicek/Ram . Italia impegnata anche in doppia misto con Errani/Vavassori che sfideranno la coppia olandese formata da Schuurs e Koolhof .

Il programma completo

COURT PHILIPPE CHATRIER

A partire dalle ore 12:00

(1) Djokovic (SRB) vs Koepfer (GER)

Kerber (GER) vs (6) Zheng (CHN)

Non prima delle ore 19:00

Alcaraz/Nadal (ESP) vs (4) Krajicek/Ram (USA)

(12) Kostyuk (UKR) vs (13) Vekic (CRO)

COURT SUZANNE LENGLEN

A partire dalle ore 12:00

Moutet (FRA) vs (9) Paul (USA)

Safiullin (AIN) vs (2) Alcaraz (ESP)

(8) Collins (USA) vs (1) Swiatek (POL)

(3) Zverev (GER) vs Popyrin (AUS)

Kichenok/Kichenok (UKR) vs Collins/Krawczyk (USA)

COURT SIMONNE MATHIEU

A partire dalle ore 12:00

(12) Baez (ARG) vs (8) Tsitsipas (GRE)

(9) Krejcikova (CZE) vs Schmiedlova (SVK)

(13) Auger-Aliassime (CAN) vs Ofner (AUT)/Medvedev (AIN)

(6) Ruud (NOR) vs Cerundolo (ARG)

(3) Gauff/Fritz (USA) vs Watson/Salisbury (GBR) or Dabrowski/Auger-Aliassime (CAN)

COURT 6

A partire dalle ore 13:30

Machac/Pavlasek (CZE) vs (2) Krawitez/Puetz (GER)

Ebden/Peers (AUS) vs Koepfer/Struff (GER)

Boulter/Watson (GBR) vs (6) Haddad Maia/Stefani (BRA)

Siniakova/Machac (CZE) vs Shibahara/Nishikori (JPN)

COURT 7

A partire dalle ore 13:30

Errani/Vavassori (ITA) vs Schuurs/Koolhof (NED)

(5) Dabrowski/Fernandez (CAN) vs Andreeva/Shnaider (AIN)

Aoyama/Shibahara (JPN) vs (2) Krejcikova/Siniakova (CZE)

COURT 14

A partire dalle ore 13:00

Musetti (ITA) vs (7) Fritz (USA)

(1) Gauff/Pegula (USA) vs Muchova/Noskova (CZE)

(3) Fritz/Pegula (USA) vs Haase/Rojer (NED)

Wang/Zhang (CHN) vs (2) Perez/Ebden (AUS)