Musetti, semifinale Olimpiadi Parigi 2024: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo la semifinale conquistata nel tabellone di doppio femminile da Jasmine Paolini e Sara Errani , anche Lorenzo Musetti regala all'Italia la possibilità di giocarsi una sfida per la medaglia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 . Il tennista di Carrara continua a stupire nel torneo a cinque cerchi, dove non ha ancora perso un set: sconfitto il numero 3 del tabellone e medaglia d'oro a Tokyo 2021, Alexander Zverev con il punteggio di 7-5 7-5. Un successo che ha permesso a Musetti di diventare appena il terzo italiano nella storia a raggiungere le semifinali alle Olimpiadi dopo Uberto De Morpugo , che ci riuscì a Parigi 1924, e Paolo Cané a Los Angeles nel 1984. Per un posto in finale l'azzurro attende di conoscere il vincitore della sfida tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas .

Musetti in semifinale, quando si gioca il match

L'incontro tra Musetti e il vincitore della sfida tra Djokovic e Tsitsipas, valido per la semifinale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, andrà in scena venerdì 2 agosto con campo e orario ancora da definire.

Musetti in semifinale, i precedenti

In carriera Musetti ha affrontato sette volte Djokovic, uscendo sconfitto in sei occasioni e vincendo solamente agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo del 2023, mentre con Tsitsipas ha perso tutti e cinque i precedenti.

Musetti in semifinale, dove vederla in tv

Il match tra Musetti e il vincitore della sfida tra Djokovic e Tsitsipas alle Olimpiadi di Parigi sarà trasmesso in esclusiva sui canali Eurosport della piattaforma streaming Discovery+, visibili anche per gli abbonati Sky e Dazn. La sfida sarà fruibile in live streaming anche su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android, sempre sui canali Eurosport.

Olimpiadi Parigi 2024, il montepremi

Per quanto riguarda il torneo di tennis ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 non è previsto un montepremi e nemmeno l'assegnazione di punti, ma premi ai giocatori concessi dalle rispettive federazioni.