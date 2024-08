Montreal, Alcaraz si ritira dal torneo: cosa cambia per Sinner

Dopo il forfait di Novak Djokovic arriva un altro ritiro di prestigio al National Bank Open, il torneo Masters 1000 in programma dal 6 al 12 agosto sui campi in cemento di Montreal. Così come il serbo, anche Carlos Alcaraz ha infatti deciso di concentrarsi sulle fasi finali dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove è in lotta per una medaglia dopo il successo ottenuto con il punteggio di 6-3 7-6(7) nei quarti di finale contro Tommy Paul. Lo scorso anno l'avventura dello spagnolo nella rassegna del Canada si interruppe ai quarti di finale proprio contro Paul e dunque il classe 2003 di Murcia non potrà difendere i 180 punti conquistati nel 2023. Un'occasione per Jannik Sinner di allungare ulteriormente nel ranking anche se l'azzurro sarà chiamato a riconfermarsi campione del torneo.