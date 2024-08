Tennis San Marino Open, Comesana stoppa nei quarti Pellegrino

Si è interrotta nei quarti di finale, infatti, l’avventura di Andrea Pellegrino sui campi in terra del Centro Cassa di Risparmio di Montecchio. Il 27enne di Bisceglie (n.155), finalista della passata edizione contro lo spagnolo Jaume Munar, dopo le affermazioni sul russo Kivattsev e sul bolzanino Alexander Weis, ha trovato semaforo rosso di fronte all’argentino Francisco Comesana, questa settimana al 101° posto della classifica mondiale, dove a maggio ha fatto segnare il suo best ranking al numero 87. Nonostante la maratona di quasi tre ore giovedì nel 2° turno per domare il dominicano Nick Hardt, il 23enne di Mar del Plata ha messo subito le cose in chiaro, volando sul 4-0 e incamerando il set per 6-2. Copione pressoché identico nella seconda frazione, chiusa con lo stesso punteggio dal sudamericano così da staccare il pass per il penultimo atto in appena 55 minuti e replicare l’esito del primo incrocio con il pugliese, nel febbraio scorso nel turno di qualificazione dell’ATP 500 di Rio de Janeiro.

“E’ stata una partita strana, meno complicata di quel che mi aspettavo – il commento di Comesana, salito alla ribalta a Wimbledon eliminando un top 10 come Andrey Rublev prima di essere fermato al 3° turno dall’azzurro Lorenzo Musetti – essendo pronto a un’altra battaglia come quella di 24 ore prima. Sono riuscito ad essere solido e ad esprimere il mio tennis per tutto l’incontro, non concedendo chance al mio avversario. Sono stato in dubbio fino all’ultimo se partecipare o meno a questo torneo perché ero stanco e reduce da un problema fisico, però devo dire che sto apprezzando davvero San Marino, anche fuori dal campo. E quindi ora punto a fare il meglio possibile”.

Prossimo ostacolo per il sudamericano, che ad aprile ad Oeiras ha messo in bacheca il suo quinto titolo Challenger (a Corrientes e Buenos Aires 2022 i primi due, poi lo scorso anno a Vicenza e Prostejov), sarà Chun-Hsin Tseng (n.146, ma un anno fa arrivato all’83° posto). Il 22enne cinese di Taipei, qualificatosi per l’edizione 2022 delle Next Gen ATP Finals (l’ultima andata in scena a Milano) dopo aver sgambettato all’esordio lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, n.4 del seeding, ha centrato un altro scalpo eccellente eliminando per 7-6(2) 6-2, in un’ora e tre quarti di gioco, un altro tennista in crescita come il brasiliano Gustavo Heide (n.154), sesta testa di serie.

Nella parte alta del tabellone è regolarmente approdato alle semifinali il francese Alexandre Muller (n.99 del ranking mondiale, dopo essere stato al 71° posto a inizio anno), che non ha concesso scampo all’altro argentino Juan Manuel Cerundolo (n.157, ma con un best ranking al 79° posto): 6-2 6-3 lo score, in un’ora e 21 minuti di gioco, per il 27enne di Poissy al termine di un incontro in costante controllo. Muller, che ha aperto il 2024 con i quarti nell’ATP 250 di Auckland, poi si è spinto sino agli ottavi nel Masters 1000 di Roma eliminando fra gli altri due top player come Arthur Fils e Andrey Rublev, quindi in giugno è stato finalista nel challenger di Lione, sempre sulla terra battuta, attende in semifinale il vincente del testa a testa tutto italiano fra Fabio Fognini e Matteo Gigante.

BIGLIETTI – Acquistabili anche on line grazie all’intesa con Ticketone: da lunedì 29 luglio a giovedì 1° agosto i biglietti costano 20 euro, da venerdì 2 a domenica 4 agosto 30 euro, mentre l’abbonamento per tutto il torneo ha un prezzo di 100 euro.

COPERTURA TV – San Marino Rtv trasmette interamente il torneo dalla giornata di lunedì, mentre dai quarti di venerdì 2 alla finale di domenica 4 agosto gli incontri andranno in diretta anche su Sky Sport.

RISULTATI

Singolare, quarti: Francisco Comesana (Arg, n.2) b. Andrea Pellegrino (Ita, n.7) 6-2 6-2, Chun-Hsin Tseng (Tpe) b. Gustavo Heide (Bra, n.6) 7-6(2) 6-2, Alexandre Muller (Fra, n.3) b. Juan Manuel Cerundolo (Arg, n.8) 6-2 6-3.

Doppio, quarti: Theo Arribage/Orlando Luz (Fra/Bra, n.2) b. Marco Bortolotti/Matthew Christopher Romios (Ita/Aus, n.4) 6-3 6-4.