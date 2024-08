Cobolli-Korda, finale Atp Washington: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Flavio Cobolli vola in finale al Mubadala Citi DC Open, il torneo Atp 500 che si sta disputando sui campi in cemento dell'William H.G. FitzGerald Tennis Center di Rock Creek Park a Washington. Nella settimana della delusione per non aver potuto sostituire Jannik Sinner ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, il romano si è riscattato conquistando la sua prima finale in carriera a livello di circuito maggiore. Sconfitta la testa di serie numero 2 Ben Shelton con il punteggio di 4-6 7-5 6-3 dopo oltre due ore di lotta. "Sto tremando, sono felicissimo - ha dichiarato Cobolli, numero 10 del seeding a Washington -. Non riesco a descrivere le mie sensazioni in questo momento. Sono così orgoglioso di me stesso. È la mia prima finale. Questa settimana è incredibile. Penso che sia la mia settimana. Ogni giorno mi sveglio e voglio solo giocare il mio tennis. Questo è forse il motivo per cui sono qui".