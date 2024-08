Washington, Cobolli sconfitto da Korda nella sua prima finale Atp

Niente da fare: al termine di una cavalcata bellissima, passata dai successi su Alejandro Davidovich Fokina e sulla testa di serie numero 2 del tabellone Ben Shelton, Flavio Cobolli si arrende nella finale del Mubadala Citi DC Open, il torneo Atp 500 andato in scena sui campi dell'William H.G. FitzGerald Tennis Center di Rock Creek Park a Washington. Il tennista romano ha ceduto in rimonta a Sebastian Korda, beniamino di casa che si è imposto in rimonta con il punteggio di 4-6 6-2 6-0 dopo un'ora e 35 minuti di gioco. L'azzurro può comunque festeggiare il suo best ranking di numero 33 del mondo grazie a questo risultato, mentre per Korda arriva il secondo titolo Atp della sua carriera a 32 anni dal successo conquistato a Washington da suo padre Petr.