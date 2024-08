Sinner-Coric, secondo turno Masters 1000 Montreal: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo aver conquistato i quarti di finale nel tabellone di doppio in coppia con Jack Draper , battendo Alexander Bublik e Ben Shelton , Jannik Sinner è pronto a debuttare anche in singolare all' Omnium Banque Nationale . Il numero uno al mondo guida l'ordine delle teste di serie nel Masters 1000 che si sta disputando sui campi in cemento di Montreal e al secondo turno affronterà il qualificato Borna Coric , che al primo turno ha avuto la meglio su Pedro Martinez . Per Sinner si tratta di un ritorno in campo dopo il forfait ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 .

Sinner-Coric, quando si gioca il match

Il match tra Sinner e Coric, valido per il secondo turno del Masters 1000 di Montreal, è in programma come terzo match di giornata sul Campo Centrale, dove il programma si aprirà alle ore 17:00.

Sinner-Coric, i precedenti

Un solo precedente tra Sinner e Coric, quello disputato al primo turno sulla terra rossa del Masters 1000 di Montecarlo nel 2022 dove ad imporsi fu Sinner con il punteggio di 6-3 2-6 6-3.

Sinner-Coric, dove vederla in tv

L'incontro tra Sinner e Coric a Montreal sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Montreal, il montepremi

PRIMO TURNO – € 24.909 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 44.959 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 838.44 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – € 156.749 (200 punti)

SEMIFINALI – € 287.378 (400 punti)

FINALISTA – € 525.514 (650 punti)

VINCITORE – € 962.339 (1000 punti)