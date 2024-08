Masters 1000 Montreal, il programma: riecco Sinner, in campo tre azzurri

Il programma e l’ordine di gioco del Masters 1000 di Montreal 2024 , in riferimento alla giornata di venerdì 9 agosto. Tornerà in campo Jannik Sinner , numero uno al mondo, dopo l’esordio vittorioso a discapito del croato Borna Coric; sul cemento outdoor canadese, l’azzurro affronterà il cileno Alejandro Tabilo, reduce dall’aver eliminato Lorenzo Sonego al secondo turno. Sinner disputerà un match anche in doppio, al fianco del britannico Jack Draper, con la volontà di raggiungere la semifinale di specialità. Di scena anche gli azzurri Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi , bravi a prevalere di recente su Felix Auger-Aliassime e Karen Khachanov. Di seguito il prospetto completo dei match nordamericani, meteo permettendo.

Montreal, il programma completo

COURT CENTRAL

A partire dalle ore 18:00

(Q) Kokkinakis vs Hurkacz

Borges vs (PR) Nishikori

(1) Sinner vs (15) Tabilo

Non prima dell'1:00

(13) Rune vs (2) Zverev

(6) Ruud vs Korda o (9) Fritz

COURT ROGERS

A partire dalle ore 17:00

Cobolli vs (Q) Rinderknech

Davidovich Fokina vs Arnaldi

(Q) Nakashima vs (5) Rublev

Non prima delle 22:00

(7) Dimitrov vs Popyrin

Non prima dell’1:00

Cobolli o (Q) Rinderknech vs (Q) Kokkinakis o Hurkacz