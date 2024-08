Masters 1000 Montreal, il programma: possibile doppio turno per Sinner e gli altri azzurri

L'incessante pioggia caduta sulla città di Montreal ha costretto l'organizzazione ad una riprogrammazione delle partite all' Omnium Banque Nationale . Tutto l'ordine di gioco di venerdì è stato cancellato e di conseguenza i giocatori che vinceranno il proprio ottavo di finale dovranno disputare il doppio turno sabato per provare a conquistare il pass per le semifinali del Masters 1000 canadese. Il numero uno al mondo e del tabellone Jannik Sinner aprirà la sua giornata sul Campo Centrale non prima delle 18:30 per affrontare Alejandro Tabilo e in caso di successo tornerà in campo, ancora sul Centrale, non prima dell'una di notte italiana per sfidare Brandon Nakashima o Andrey Rublev . In programma sul Court Rogers la prosecuzione della sfida tra Flavio Cobolli e Arthur Rinderknech , mentre Matteo Arnaldi se la vedrà con Alejandro Davidovich Fokina sul Court 9 a partire dalle ore 17:00

Il programma completo

COURT CENTRAL

A partire dalle ore 17:00

(Q) Kokkinakis vs (4) Hurkacz

Non prima delle ore 18:30

(1) Sinner vs (15) Tabilo

(13) Rune vs (2) Zverev

Non prima dell'1:00

Sinner o Tabilo vs Nakashima o Rublev

Davidovich Fokina o Arnaldi vs Borges o Nishikori

COURT ROGERS

A partire dalle ore 17

Cobolli vs (Q) Rinderknech

(Q) Nakashima vs (5) Rublev

(7) Dimitrov vs Popyrin

Non prima delle ore 22:00

(6) Ruud vs Korda o Fritz

COURT 5

A partire dalle ore 17:00

Korda vs (7) Fritz

Borges vs (PR) Nishikori

Non prima delle ore 22

Cobolli o Rinderknech vs Kokkinakis o Hurkacz

COURT 9

Secondo match dalle ore 17:00

Davidovich Fokina vs Arnaldi