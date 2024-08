Sinner-Rublev, quarti di finale Masters 1000 Montreal: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Con la vittoria negli ottavi di finale su Alejandro Tabilo ottenuta con il punteggio di 6-4 6-3, Jannik Sinner ha staccato il pass per i quarti di finale dell' Omnium Banque Nationale , il torneo Masters 1000 che si sta disputando sul cemento di Montreal . Il numero uno al mondo avrà poco tempo per festeggiare e riposare: sarà infatti impegnato non prima dell'una della notte italiana nel quarto di finale contro Andrey Rublev , che in apertura di programma ha eliminato Brandon Nakashima . Un doppio turno che potrebbe regalare all'azzurro l'accesso in semifinale in un solo giorno.

Sinner-Rublev, quando si gioca il match

Il match tra Sinner e Rublev, valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Montreal 2024, è in programma domenica 11 agosto sul Campo Centrale non prima dell'una di notte italiana.

Sinner-Rublev, i precedenti

Sono ben sette i precedenti tra Sinner e Rublev, con il numero uno al mondo avanti 5-2 nel conto dei confronti diretti. Sono solamente due però gli incontri andati in scena sul cemento all'aperto e ad avere la meglio è sempre stato Sinner: 6-4 7-6(5) 6-3 ai quarti di finale degli Australian Open di quest'anno e 6-2 6-4 agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami nel 2023.

Sinner-Rublev, dove vederla in tv

La sfida tra Sinner e Rublev a Montreal sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Montreal, il montepremi

PRIMO TURNO – € 24.909 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 44.959 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 838.44 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – € 156.749 (200 punti)

SEMIFINALI – € 287.378 (400 punti)

FINALISTA – € 525.514 (650 punti)

VINCITORE – € 962.339 (1000 punti)