Masters 1000 Montreal, il programma: Arnaldi sfida Rublev per un posto in finale

Nella notte italiana è arrivata a sorpresa l'eliminazione di Jannik Sinner , sconfitto da Andrey Rublev con il punteggio di 6-3 1-6 6-2 ai quarti di finale dell' Omnium Banque Nationale , il torneo Masters 1000 che si sta disputando sul cemento di Montreal . Contnua invece la corsa di Matteo Arnaldi , che dopo aver superato Alejandro Davidovich Fokina , ha sconfitto anche Kei Nishikori per conquistare un posto nella semifinale del torneo canadese. Non prima delle 23:00, il tennista ligure affronterà Rublev sul Campo Centrale per provare a raggiungere la finale. La parte bassa del tabellone deve ancora allinearsi alle semifinali e i vincitori delle sfide tra Sebastian Korda e Alexander Zverev e tra Hubert Hurkacz e Alexei Popyrin saranno costretti al doppio turno.

Il programma completo

COURT CENTRAL

A partire dalle ore 20:00

Korda vs (2) Zverev

Non prima delle 23:00

Arnaldi vs (5) Rublev

Non prima delle ore 02:00

Popyrin o (4) Hurkacz vs Korda o (2) Zverev

COURT ROGERS

A partire dalle ore 20:00

Popyrin vs (4) Hurkacz