Masters 1000 Cincinnati, il programma: torna in campo Musetti

Il Western & Southern Open , torneo 1000 combined che ha preso il via sul cemento di Cincinnati, si è aperto per i colori azzurri con la grande vittoria di Flavio Cobolli su Tommy Paul . Un successo di prestigio quello del tennista romano, che battendo uno dei beniamini di casa, è diventato il secondo italiano dopo Jannik Sinner a qualificarsi per il secondo turno dell'evento. Nel day 2 della rassegna dell'Ohio saranno ben tre gli azzurri protagonisti tra tabellone maschile e femminile. Lorenzo Musetti torna in campo dopo il bronzo conquistato ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e al primo turno affronterà Nicolas Jarry nel terzo match in programma sull'Holcim Stadium 3. Di scena anche lla sfida tra Luciano Darderi e Alejandro Tabilo , che aprirà le danze sul Court 4 a partire dalle ore 17:00, e quella tra Elisabetta Cocciaretto e Robin Montgomery , che si disputerà invece sul Court 10.

