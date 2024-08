Musetti-Jarry diretta Cincinnati: segui il LIVE

CINCINNATI (STATI UNITI) - Dopo la storica impresa di Parigi culminata con il bronzo olimpico, Lorenzo Musetti torna in campo e riparte dal Masters 1000 di Cincinnati per confermare l'ottimo trend di un 2024 iniziato in sordina e che si è spinto invece fino a vette inimmaginabili. Sorteggio del primo turno, però, tutt'altro che morbido per il carrarino, che ha pescato l'ostico cileno Nicholas Jarry, uno specialista del cemento grazie al suo gran servizio. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti.