Sinner-Michelsen, Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Tutto pronto per l'esordio di Jannik Sinner al Masters 1000 di Cincinnati . Dopo aver rimediato una sconfitta pesante sul cemento di Montreal contro Andrey Rublev , il numero uno al mondo torna in campo con qualche incognita sulla propria condizione di forma. Nonostante il problema all'anca accusato in Canada, l'azzurro ha detto di essersi allenato bene e di essere tornato competitivo in vista del torneo dell'Ohio. Lo scorso anno la sua avventura si fermò al primo turno contro Dusan Lajovic , stavolta il percorso inizierà dal secondo turno contro il qualificato statunitense Alex Michelsen , che all'esordio ha eliminato Tallon Griekspoor in tre set.

Sinner-Michelsen, quando si gioca il match

Il match tra Sinner e Michelsen, valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2024, è in programma mercoledì 14 agosto come secondo match a partire dalle ore 17:00 sul Center Court, al termine della sfida tra Stefanos Tsitsipas e Jan-Lennard Struff.

Sinner-Michelsen, i precedenti

Tra Sinner e Michelsen non ci sono precedenti.

Sinner-Michelsen, dove vederla in tv

La sfida tra Sinner e Michelsen a Cincinnati sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Cincinnati, il montepremi

PRIMO TURNO – € 24.909 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 44.959 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 838.44 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – € 156.749 (200 punti)

SEMIFINALI – € 287.378 (400 punti)

FINALISTA – € 525.514 (650 punti)

VINCITORE – € 962.339 (1000 punti)