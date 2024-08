Masters 1000 Cincinnati, il programma: occhi puntati sul derby Cobolli-Darderi

Prosegue lo spettacolo all' Western & Southern Open , il torneo 1000 combined che si sta disputando sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center di Cincinnati . Pronti all'esordio Carlos Alcaraz , che al secondo turno affronterà Gael Monfils , così come Alexander Zverev che se la vedrà invece con Karen Khachanov . Ancora tanta Italia protagonista con il debutto della numero uno azzurra Jasmine Paolini impegnata nella sfida con Anastasia Potapova . Occhi puntati sul derby tricolore tra Luciano Darderi e Flavio Cobolli che mette in palio un posto per il terzo turno. Servirà infine un'impresa ad Elisabetta Cocciaretto per battere la numero 3 del seeding Aryna Sabalenka , nel secondo match di giornata in programma sul Center Court.

Il programma completo

CENTER COURT

A partire dalle ore 17:00

(3) Zverev vs Khachanov

Non prima delle ore 19:00

(3) Sabalenka vs Cocciaretto

Putintseva vs (2) Gauff

Non prima dell'1:00

Monfils vs (2) Alcaraz

Non prima delle ore 2:30

(6) Pegula vs Muchova

P&G GRANDSTAND

A partire dalle ore 17:00

Fernandez vs (4) Rybakina

Zhang vs (6) Rublev

Non prima delle ore 20:30

(12) Shelton vs Etcheverry

Non prima dell'1:00

(7) Zheng vs Frech

(7) Ruud vs Auger-Aliassime

HOLCIM STADIUM 3

A partire dalle ore 17:00

(5) Hurkacz vs (Q) Nishioka

Marozsan vs (8) Dimitrov

Draper vs (9) Tsitsipas

Non prima delle ore 23:00

Potapova vs (5) Paolini

(WC) Wozniacki vs Pavlyuchenkova

COURT 10

A partire dalle ore 17:00

(LL) Avanesyan vs (8) Ostapenko

Non prima delle ore 19:00

(10) Samsonova vs Linette

(13) Kalinskaya vs Badosa

Andreeva vs Pliskova

COURT 4

A partire dalle ore 17:00

Darderi vs Cobolli

(WC) Purcell vs (PR) Carreno Busta

(WC) Nakashima vs Fils

(15) Rune vs (Q) Borges

COURT 7

A partire dle ore 17:00

Svitolina vs (LL) Bouzas Maneiro

(Q) Krueger vs Shnaider

(Q) Townsend vs (9) Kasatkina