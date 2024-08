Darderi si ritira a Cincinnati, Cobolli avanza agli ottavi

Derby tricolore concluso anzitempo quello che ha permesso a Flavio Cobolli di staccare il pass per gli ottavi di finale del 'Cincinnati Open', settimo Atp Masters 1000 dotato di un montepremi di 6.795.555 dollari, di scena sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center della metropoli dell’Ohio (combined con un Wta 1000). Il 22enne romano, n.31 Atp, ha superato Luciano Darderi, n.34 del ranking, ritiratosi sul punteggio di 7-6(4) 3-1 per il suo avversario, dopo un’ora e sei minuti di partita, per un non meglio precisato problema fisico. Venerdì Cobolli troverà negli ottavi o il polacco Hubert Hurkacz, n.7 del ranking e quinto favorito del seeding, o il giapponese Yoshihito Nishioka, n.52 Atp, proveniente dalle qualificazioni.