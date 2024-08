Cobolli eliminato da Hurkacz, a Cincinnati resta solo Sinner

CINCINNATI (USA) - Non riesce l'impresa a Flavio Cobolli, il cui cammino al 'Cincinnati Open' (settimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi totale pari a 6.795.555 dollari, combined con un Wta 1000) si ferma agli ottavi di finale con la sconfitta in tre set incassata da Hubert Hurkacz (6-3, 3-6, 6-1).

Cobolli out a Cincinnati: ai quarti va Hurkacz

Sul cemento del Lindner Family Tennis Center il tennista romano (n. 31 Atp), dopo aver battuto all'esordio lo statunitense Tommy Paul ed eliminato il connazionale Luciano Darderi (ritiratosi a metà del secondo set dopo le scintille in campo e con la pace sancita poi via social), si è arreso al polacco (settimo del ranking e quinta testa di serie in Ohio) dopo un'ora e 58 minuti di gioco.

Attesa per la sfida tra Sinner e Rublev

Gli ottavi di finale sono stati invece superati dall'altro azzurro Jannik Sinner, 23 anni appena compiuti e numero uno del mondo, che ha beneficiato del forfait dell'australiano Jordan Thompson (n.32 Atp) e ora aspetta di sfidare nei quarti il russo Andrey Rublev (numero 6 del ranking). Fuori dal torneo al secondo turno invece lo spagnolo Carlos Alcaraz, furioso durante il match perso contro il francese Gael Monfils che negli ottaci ha ceduto poi al danese Holger Rune.

Cincinnati Open: gli altri risultati del torneo maschile

Cincinnati, altri risultati degli ottavi: Frances Tiafoe (Usa) b. Jiri Lehecka (Cze) 6-4 6-7(10) 7-6(5); Alexander Zverev (Ger, 3) b. Pablo Carrena Busta (Esp) 7-5 7-6(6); Ben Shelton (Usa, 12) b. Fabian Marozsan (Hun) 6-4 6-3; Holger Rune (Nor, 15) b. Gael Monfils (Fra) 3-6 6-3 6-4; Jack Draper (Gbr) b. Felix Auger-Aliassime (Can) 5-7 6-4 6-4.

Errani e Paolini ko agli ottavi nel doppio femminile

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono fermate agli ottavi nel tabellone del doppio femminile (Wta 1000 dotato di un montepremi di 3.211.715 dollari di montepremi). Le azzurre hanno ceduto in tre set (3-6, 6-4, 10-7) alla ceca Linda Noskova e alla russa Diana Shnaider, compagna di Mirra Andreeva nella finale olimpica di Parigi 2024 in cui l'emiliana e la toscana hanno conquistato il primo oro della storia per l'Italia nel tennis (poco prima Paolini era stata eliminata in singolare proprio da Andreeva).

Sabalenka avanti nel femminile: affronterà Samsonova

Aryna Sabalenka accede ai quarti di finale nel singolare femminile. La tennista bielorussa, testa di serie numero 3, si è imposta negli ottavi sull'ucraina Elina Svitolina (7-5, 6-2) e per un posto in semifinale sfiderà la russa Liudmila Samsonova (10). Altri risultati degli ottavi: Pavlyuchenkova (Rus) b. Zheng (Chn, 7) 7-5 6-1 Pegula (Usa, 6) b. Townsend (Usa) 6-2 6-3 Badosa (Esp) b. Putintseva (Kaz) 6-4 6-4 Fernandez (Can) b. Shnaider (Rus) 6-1 6-4