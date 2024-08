Alcaraz crolla a Cincinnati, cosa cambia per Sinner in classifica Atp

Si è sorprendentemente interrotta agli ottavi di finale l'avventura di Carlos Alcaraz nel Masters 1000 di Cincinnati . Il tennista spagnolo, finalista della passata edizione si è arreso a Gael Monfils con il punteggio di 4-6 7-6(5) 6-4 al termine di una partita, da lui stesso considerata "la peggiore della carriera" e caratterizzata da un estremo nervosismo per il numero 3 del mondo, che ha anche distrutto una racchetta per la frustrazione. Una sconfitta che costa ad Alcaraz un cospicuo bottino in classifica . Ben 590 punti che renderanno impossibile l'assalto al numero uno difeso da Jannik Sinner almeno fino alla fine degli US Open .

Alcaraz ko, cosa cambia per Sinner

Dopo il ko rimediato negli ottavi di finale di Cincinnati, Alcaraz inizierà gli US Open con oltre 2.000 punti di ritardo da Sinner e non potrà dunque superare l’italiano nemmeno vincendo il terzo Slam della sua stagione a New York. A Flushing Meadows anche Djokovic sarà chiamato a confermare i punti del 2023 e dunque l’unico che può provare l'assalto al numero uno del mondo è al momento Alexander Zverev. Il tedesco dovrà vincere gli US Open e conquistare almeno la finale a Cincinnati per avere possibilità di sorpasso a New York.