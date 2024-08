Alcaraz furioso dopo la sconfitta a Cincinnati: le parole durissime

CINCINNATI (USA) - Furioso in campo e anche fuori. Parole durissime quelle pronunciate da Carlos Alcaraz dopo l'eliminazione al secondo turno del 'Cincinnati Open' , settimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi totale pari a 6.795.555 dollari e in scena sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center in Ohio (combined con un Wta 1000).

Cincinnati, Alcaraz furioso dopo il ko con Monfils

Spaccata una racchetta in campo durante il match perso contro il francese Gael Monfils (poi battuto dal danese Holger Rune negli ottavi), lo spagnolo numero tre del mondo si è poi sfogato in conferenza stampa: "Credo che è stata la peggior partita della mia carriera - ha detto Alcaraz lamentandosi per la velocità della superficie -. Mi è sembrato uno sport differente". Un ko di cui proverà ad approfittare in ottica ranking il numero uno del mondo Jannik Sinner, che è approdato invece ai quarti in cui affronterà il russo Andrej Rublev.