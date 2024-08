Sinner-Rublev diretta Atp Cincinnati: segui la sfida dei quarti LIVE

CINCINNATI (STATI UNITI) - Per la prima volta in carriera Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale dell'Western & Southern Open, il torneo Masters 1000 che si disputa sul cemento del Lindner Family Tennis Center di Cincinnati . Il numero uno al mondo ha passato il turno senza giocare dopo il forfait dell'australiano Jordan Thompson , che a pochi minuti dal match si è ritirato a causa di un infortunio (problema alla costola). L'azzurro affronterà dunque per un posto in semifinale Andrey Rublev , che ha avuto vita facile contro Brandon Nakashima nel suo ottavo di finale. Il russo ha vinto la settimana scorsa il confronto andato in scena a Montreal . Segui la diretta della partita .

19:45

Swiatek-Andreeva all'epilogo, manca poco a Sinner

Volge al termine il combattutissimo match femminile tra Swiatek e Andreeva, manca poco a Sinner-Rublev, che dovrebbe partire indicativamente attorno alle 20.

19:31

Il quadro dei quarti di finale

Quello tra Sinner e Rublev sarà il primo quarto di finale ad andare in scena, a seguire Zverev-Shelton deciderà l'accoppiamento in semifinale. Dall'altro lato del tabellone, Tiafoe ha battuto Lehecka e raggiunto ai quarti Hurkacz, mentre Draper ha eliminato Auger-Aliassime e sfiderà Rune.

19:14

Under23, il 'dopo-Sinner' è assicurato

Con il compimento del 23° anno d'età, Jannik Sinner è uscito dalla Top 100 degli Under-23 del circuito Atp, lasciano lo scettro a Carlos Alcaraz. Ma tra i primi 15 sono ben quattro gli italiani in graduatoria: Musetti, Cobolli, Darderi e Nardi.

19:07

Sinner dopo Swiatek-Andreeva

È iniziato il terzo e decisivo set della sfida del torneo femminile tra Swiatek e Andreeva, al termine del match scenderanno in campo Sinner e Rublev.

19:00

Sinner, il bilancio del 2024

Nel 2024 Jannik ha vinto 45 partite su 50 disputate. Numeri importantissimi. Da numero uno.

18:56

Sinner-Rublev, il tabellone

Chi vince affronterà in semifinale Zverev o Shelton, che scenderanno in campo in serata.

18:45

Sinner, il momento

Jannik viene da due giorni di riposo a Cincinnati. E conta di continuare a volare. Quest’anno ha raggiunto i quarti di finale in tutti i tornei disputati: 11 volte su 11.

18:40

Sinner-Rublev, i precedenti

Sono 8 i precedenti tra i due tennisti: conduce Jannik per 5-3. Quest'anno l'azzurro ha battuto il russo durante gli Australian Open.

18:30

Sinner-Rublev, l'orario

La sfida è in programma poco dopo le ore 19.

18:11

Sinner, compleanno speciale

Jannik ha festeggiato da numero uno al mondo. APPROFONDISCI

18:00

Sinner-Rublev, dove vederla in tv e streaming

La sfida tra l'azzurro e il russo a Cincinnati sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Cincinnati - Stati Uniti