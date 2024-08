Sinner, il punto da fantascienza vinto contro Rublev: dritto vincente dopo la caduta

Nonostante il vento, nonostante le difficoltà fisiche e nonostante le molteplici occasioni non sfruttate Jannik Sinner è riuscito a riequilibrare il punteggio nella sfida valida per i quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati contro Andrey Rublev . Grazie anche ad un punto spettacolare vinto nel corso dell'ottavo gioco del secondo set nel quale il numero uno al mondo si è procurato due palle break senza però riuscire a strappare il servizio al russo al termine di un game durato oltre 10 minuti.

Sinner, il punto vinto dopo la caduta

Il vento si sta dimostrando uno dei grandi protagonisti del primo quarto di finale del tabellone maschile di Cincinnati. Sinner è infatti stato costretto agli straordinari per vincere un punto incredibile: dopo essere caduto per terra, sorpreso dalla traiettoria della palla, l'azzurro si è velocemente rialzato e ha poi chiuso un scambio da 26 colpi con un dritto vincente incrociato che ha mandato in estasi il pubblico presente sul Center Court del torneo dell'Ohio.