Sinner-Zverev diretta Atp Cincinnati: segui la semifinale LIVE

CINCINNATI (OHIO) - Dopo le sofferenze con Rublev , Jannik Sinner torna in campo per giocarsi la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati contro Alexander Zverev , anche lui vittorioso in rimonta, su Shelton. In palio, non solo l'accesso all'ultimo anno del torneo dell'Ohio, ma anche punti preziosi in chiave Ranking Atp, con il tedesco pretendente al trono dell'altoatesino, più di Djokovic ed Alcaraz. Dall'altro lato del tabellone, si affronteranno il danese Rune, che ha liquidato Draper, e l'americano Tiafoe, che ha beneficiato del ritiro di Hurkacz, che aveva già perso il primo set. Segui la diretta del match e tutti gi aggiornamenti.

21:23

Ripresa al momento complicata da prevedere

La pioggia non accenna a diminuire di intensità e le tribune ormai deserte. Al momento è complicato capire quando si potrà riprendere a giocare, ma la fine della perturbazione è prevista intorno alle 19 locali, l'una di notte italiana.

21:03

Previsioni meteo non buone

La pioggia copiosa che ha iniziato a cadere sui campi di Cincinnati non sembra essere un fenomeno passeggero. Le previsioni meteo confermano che la perturbazione che sta attraversando i cieli dell'Ohio è di una certa portata. Si attendono comunicazioni da parte degli organizzatori.

20:51

Arriva la pioggia!

Sospesa la semifinale femminile Pegula-Badosa, dopo il vento di ieri è arrivata la pioggia! In ghiaccio la sfida tra Sinner e Zverev.

20:44

'Rallenta' Pegula-Badosa

Dopo i 38 minuti impiegati da Pegula per vincere il primo set, al 35' del secondo Badosa conduce 4-3 su Pegula. Il match Sinner-Zverev potrebbe slittare.

20:37

Rune 'mina vagante'

A proposito degli incroci che collegano Cincinnati a New York, anche l'avversario di Sinner agli ottavi di finale degli Us Open passerà dall'esito del Masters 1000 in Ohio. La 'mina vagante' è il danese Rune, qualificato alla semifinale, in stato di grazia e probabilmente il favorito per una vittoria che gli consentirebbe di salire al dodicesimo posto del Ranking, evitando lo scontro con Jannik, che a quel punto potrebbe affrontare uno tra Fritz, Paul e Shelton.

20:30

Winston-Salem 'disertato' dai big four

Nessuno dei primi quattro giocatori del Ranking Atp prenderà parte al torneo di Winston-Salem: Sinner, Djokovic, Alcaraz e Zverev punteranno infatti dritti su New York per l'ultimo Grande Slam della stagione.

20:25

'In palio' anche il tabellone degli Us Open

L'esito della sfida tra Sinner e Zverev potrebbe anche andare ad influenzare il tabellone degli Us Open. In caso di vittoria a Cincinnati, infatti, il tedesco diventerebbe testa di serie numero due e ritroverebbe Jannik solamente in un'eventuale finale.

20:15

Punti preziosi in chiave Ranking

Altro significato del match tra Sinner e Zverev, la lotta per il primo posto nel Ranking. Né Djokovic, né Alcaraz, è proprio il tedesco l'unico che in teoria potrebbe strappare lo scettro a Jannik dopo gli Us Open. Per riuscirci però il numero quattro del mondo dovrà vincere sia a Cincinnati che a New York, dove Sinner non dovrebbe andare oltre gli ottavi di finale.

20:10

Tabù Zverev

Oltre alle motivazioni tecniche che rendono il match con Zverev già complicato, c'è anche il fattore cabala a pesare su Sinner, che non batte il tedesco dal 2020, nel loro primo confronto diretto al Roland Garros. Poi sono arrivati quattro successi consecutivi per Zverev, l'ultimo dei quali lo scorso anno allo Us Open, al quinto set degli ottavi di finale.

20:05

In campo dopo Pegula-Badosa

Il match tra Sinner e Zverev dovrebbe iniziare intorno alle 21, molto dipenderà dall'andamento del match femminile attualmente in corso tra la statunitense Pegula e la spagnola Badosa, con l'americana che ha già vinto il primo set con il punteggio di 6-2.

20:00

Sinner-Zverev, dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Sinner e Zverev a Cincinnati sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

